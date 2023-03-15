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Китай, Росія та Іран проведуть військово-морські навчання в Оманській затоці

15 березня, 2023 середа
09:59
Світ Військові навчання Китаю

Китай разом з Іраном та Росією проведе військово-морські навчання з 15 до 19 березня

Про це заявило міністерство оборони Китаю, передає The Guardian.

Військово-морські навчання проходитимуть в Оманській затоці відсьогодні і триватимуть до 19 березня

Такі заходи отримали назву "Пояс морської безпеки-2023" і допоможуть "поглибити практичне співробітництво між ВМС країн-учасниць", сказали у відомстві.

Китайське міністерство оборони також заявило, що до навчань приєднаються й інші країни, проте не назвало їх.

  • Раніше США та Ізраїль провели найбільші в історії спільні військові навчання.
Росія
Китай
Іран
Військові новини
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