Китай, Росія та Іран проведуть військово-морські навчання в Оманській затоці
Китай разом з Іраном та Росією проведе військово-морські навчання з 15 до 19 березня
Про це заявило міністерство оборони Китаю, передає The Guardian.
Військово-морські навчання проходитимуть в Оманській затоці відсьогодні і триватимуть до 19 березня
Такі заходи отримали назву "Пояс морської безпеки-2023" і допоможуть "поглибити практичне співробітництво між ВМС країн-учасниць", сказали у відомстві.
Китайське міністерство оборони також заявило, що до навчань приєднаються й інші країни, проте не назвало їх.
- Раніше США та Ізраїль провели найбільші в історії спільні військові навчання.
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