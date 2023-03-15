Про це заявило міністерство оборони Китаю, передає The Guardian.

Військово-морські навчання проходитимуть в Оманській затоці відсьогодні і триватимуть до 19 березня

Такі заходи отримали назву "Пояс морської безпеки-2023" і допоможуть "поглибити практичне співробітництво між ВМС країн-учасниць", сказали у відомстві.

Китайське міністерство оборони також заявило, що до навчань приєднаються й інші країни, проте не назвало їх.