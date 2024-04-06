У США попереджають Китай про "значні наслідки" через співпрацю з РФ, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

"Міністр Єллен підкреслила, що компанії, включно з КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії проти України... будуть значні наслідки, якщо вони це зроблять", - йдеться в заяві.

Зазначається, що таке попередження пролунало після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив міністрам закордонних справ ЄС і НАТО, що Пекін надає Москві "значну допомогу" та "інструменти, внесок і технічну експертизу".

За даними джерел Financial Times, допомога від китайських компаній зосереджена на виробництві оптичного обладнання та палива в її космічному секторі, який "не лише сприяє агресії Росії в Україні, але й загрожує іншим країнам".

"Попередження були явними. Відбувся зсув, і це відчувалося в кімнаті. . . це була нова подія. Це було дуже вражаюче", - сказав один із співрозмовників про занепокоєння Блінкена під час зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО.

Відомо, що Блінкен у розмовах із союзниками закликав їх зробити три дії - висловити свою стурбованість безпосередньо Китаю під час двосторонніх зустрічей, публічно говорити про поглиблення співпраці та вжити відповідних заходів щодо організацій і компаній, які зміцнюють промислову базу Росії.