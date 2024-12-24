Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Командувач сил оборони Естонії заявив, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем в очах світу

Командувач сил оборони Естонії заявив, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем в очах світу

Марія Науменко
24 грудня, 2024 вiвторок
12:34
Світ Естонія

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що у випадку замороження конфлікту в Україні Росія зможе виглядатиме переможцем на міжнародній арені

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Delfi.

За його словами, агресор досягнув своєї мети, надіславши світові сигнал про те, що окупація території іншої держави стає "нормою".

Мерило зазначив, що Росія, захопивши частину українських земель, фактично демонструє, що такі дії можуть бути прийнятими, і веде до думки, що ці території, найімовірніше, залишаться під контролем РФ ще на певний час в результаті перемовин.

Читайте також: Бажання Трампа закінчити війну в Москві сприймають як ознаку слабкості: Росія відкидає "замороження"

Це, на переконання Мерило, це може спонукати деякі держави розглядати можливість, що і в них є підстави почати конфлікт або відібрати щось у свого сусіда через старі суперечки.

"Це повністю змінює всю архітектуру безпеки у світі, – наголосив він. - У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо".

Він додав, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем очах багатьох країн світу.

  • 17 грудня постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не погодиться на заморожування війни з Україною.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Естонія
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Василь Ломаченко
Автор Катерина Єсікова
23 грудня, 2024 понедiлок
"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
путін
Автор Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.83
    Купівля 41.83
    Продаж 42.4
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
13:00
уряд
Ветерани зможуть отримувати додаткову грантову виплату на власну справу
12:59
Гравець збірної України з футболу Віталій Миколенко вперше стане батьком
12:59
Петр Павел
Президент Чехії Павел підтримав очільницю Грузії Зурабішвілі та грузинів у боротьбі за демократичне майбутнє
12:39
Оновлено
В окупованому Бердянську вранці підірвали автівку "голови ради" міста: його поранено
12:26
прикордонник
За добу в Україну в'їхало на 11 тис. людей більше, ніж виїхало
12:22
Роберт де Ніро
Вийшов трейлер серіалу "Нульовий день", в якому Роберт Де Ніро грає експрезидента США
12:22
Лікаря столичної приватної клініки засудили до 3 років через смерть немовляти
12:20
Херсонська область
У Бериславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних: 2 постраждалих
12:03
ПриватБанк
ПриватБанк тимчасово знизив вартість переказів на закордонні картки
12:02
OPINION
Не шукайте сенсу у заявах Трампа
12:01
електроенергія
У Херсоні проблеми з електрикою і водою після обстрілу РФ
11:52
Центр нацспротиву отримав дані воєнного злочинця з російського ГРУ
11:46
Хусити
Ізраїль просить європейські країни визнати єменських хуситів терористами
11:44
Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: правоохоронці викрили злочинну схему у трьох регіонах
11:31
податки
Через підвищення податків 27% опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом, – Опендатабот
11:19
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: прокуратура припинила кримінальну справу Алека Болдвіна
11:18
Дональд Трамп
Ford, OpenAI, Meta та Amazon пожертвували по $1 млн до інавгураційного фонду Трампа
11:11
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вимога Трампа збільшити витрати на оборону до 5% для країн НАТО відповідає поточним потребам, - Згурець
11:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський звинуватив Фіцо у допомозі Путіну послабити Європу, а на війні в Україні загинули чи були поранені понад 1000 військових КНДР. Акценти світових ЗМІ 24 грудня
11:00
електроенергія
Споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 24 грудня
10:55
суд, суддя
На Полтавщині чоловіка засудили до 3 років ув'язнення за ухилення від мобілізації
10:49
Віктор Орбан
"Війна закінчиться у 2025 році": Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні
10:44
На фото біженці з України
Київ вимагає припинення допомоги українським біженцям від ЄС, — El Pais
10:44
Молодь з військової школи чекає на початок 21-го Параду Незалежності. Гданьсь
У школах Польщі запровадили уроки зі стрільби та медицини на тлі загроз з боку РФ
10:40
Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині
10:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден засудженим до смертної кари пом'якшив вироки: республіканці розкритикували рішення
10:30
Партнерський матеріал
"Разом навчаємося і зростаємо": представники ЄС відвідали заклади освіти на Полтавщині
10:27
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Лимано-Куп'янському напрямку РФ збільшує кількість військових через великі втрати, - офіцер бригади "Рубіж" Черняк
10:24
ппо
Сили ППО за добу знищили 36 російських дронів, 23 - не досягли цілей
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:02
Джо Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
10:02
OPINION
блог Ігор Семиволос
Росія та Іран готують ядерну угоду
09:58
У сирійському Сукайлабія невідомі підпалили головну ялинку міста: люди вийшли на протести
09:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині та Хмельниччині лунали вибухи
09:41
Apple презентує нові MacBook Air, iPhone та iPad на початку 2025 року, – Bloomberg
09:34
електроенергія
Молдова отримала дозвіл на імпорт електроенергії з ЄС за квотою України
09:21
Ілюстративне фото
У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівок: 12 загиблих, є постраждалі
09:17
WhatsApp
У Росії планують заблокувати WhatsApp через "відсутність контакту" із силовиками
09:00
PR
Новий рік — новий простір: обираємо меблі та аксесуари для робочого столу
08:58
Крістофер Нолан
Universal Pictures розкрила подробиці про новий фільм Нолана
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV