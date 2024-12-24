Командувач сил оборони Естонії заявив, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем в очах світу
Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що у випадку замороження конфлікту в Україні Росія зможе виглядатиме переможцем на міжнародній арені
Про це він заявив в інтерв'ю Delfi.
За його словами, агресор досягнув своєї мети, надіславши світові сигнал про те, що окупація території іншої держави стає "нормою".
Мерило зазначив, що Росія, захопивши частину українських земель, фактично демонструє, що такі дії можуть бути прийнятими, і веде до думки, що ці території, найімовірніше, залишаться під контролем РФ ще на певний час в результаті перемовин.
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Це, на переконання Мерило, це може спонукати деякі держави розглядати можливість, що і в них є підстави почати конфлікт або відібрати щось у свого сусіда через старі суперечки.
"Це повністю змінює всю архітектуру безпеки у світі, – наголосив він. - У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо".
Він додав, що у разі заморозки війни в Україні Росія виглядатиме переможцем очах багатьох країн світу.
- 17 грудня постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не погодиться на заморожування війни з Україною.
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