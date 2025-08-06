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Конгрес США викликав Білла і Гілларі Клінтон на допит для свідчень у справі Епштейна

Світлана Кравченко
6 серпня, 2025 середа
07:20
Світ Білл Клінтон

Голова Комітету з нагляду та урядової реформи палати представників США 5 серпня викликав експрезидента Білла Клінтона та його дружину Гілларі дати свідчення у межах розслідування справи звинуваченого у сексуальних злочинах Джефрі Епштейна

Зміст

Про це повідомляється на сайті Комітету з нагляду та урядової реформи.

Так, колишньому президенту США Біллу Клінтону та його дружині - колишній держсекретарці Гілларі Клінтон - надіслали повістки для надання показань у справі Джеффрі Епштейна.

Такі самі повістки отримали колишні директори ФБР та колишні генпрокурори.

Як зазначається, допити почнуться 18 серпня і триватимуть до середини жовтня. Білла Клінтона викличуть 14 жовтня, а Гілларі Клінтон - 9 жовтня.

Що відомо про справу Епштейна

У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції, нагадує "Громадське".  Розслідування тривало у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справу вів Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У підсумку той провів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, й довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.

У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.

7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости. 

Звинувачений у торгівлі людьми та педофілії американський мільярдер Джеффрі Епштейн повісився у камері в 2019 році.

Теги:
Новини
Кримінал
США
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