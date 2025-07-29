Кошти вже виділили: Литва впроваджуватиме адаптовану українську акустичну систему виявлення дронів
Литва з 2026 року готується впровадити використання української акустичної системи для виявлення БПЛА: держава виділила кошти на її придбання
Про це розповів головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас в інтервʼю LRT.
За його словами, до кінця цього року систему випробують, коли в 2026 – впроваджуватимуть.
"Вже цього року є початок – виділені кошти на придбання. До кінця року буде протестовано, випробувано і, як сьогодні зазначив командувач повітряних сил, наступного року буде більш інтенсивне впровадження цих систем", – йдеться в матеріалі.
Водночас головнокомандувач уточнив, що процедурні процеси щодо системи затягнулися, адже "це, можна сказати, українська система, яку потрібно було ще адаптувати до впровадження наших американських систем через чутливі питання".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе