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Кошти вже виділили: Литва впроваджуватиме адаптовану українську акустичну систему виявлення дронів

Дар'я Куркіна
29 липня, 2025 вiвторок
15:37
Світ Литва прапор

Литва з 2026 року готується впровадити використання української акустичної системи для виявлення БПЛА: держава виділила кошти на її придбання

Зміст

Про це розповів головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас в інтервʼю LRT.

За його словами, до кінця цього року систему випробують, коли в 2026 – впроваджуватимуть.

"Вже цього року є початок – виділені кошти на придбання. До кінця року буде протестовано, випробувано і, як сьогодні зазначив командувач повітряних сил, наступного року буде більш інтенсивне впровадження цих систем", – йдеться в матеріалі.

Водночас головнокомандувач уточнив, що процедурні процеси щодо системи затягнулися, адже "це, можна сказати, українська система, яку потрібно було ще адаптувати до впровадження наших американських систем через чутливі питання".

  • Раніше, 10 липня, повітряний простір Литви порушив невідомий безпілотник із Білорусі. Внаслідок цього керівництво країни за тривогою переводили в укриття. 
  • Вранці понеділка, 28 липня, у повітряний простір Литви, ймовірно, з території Білорусі залетів безпілотник невстановленого типу.
Теги:
Новини
Україна
військові
Технології
Литва
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