Кошти вже виділили: Литва впроваджуватиме адаптовану українську акустичну систему виявлення дронів

Про це розповів головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас в інтервʼю LRT.

За його словами, до кінця цього року систему випробують, коли в 2026 – впроваджуватимуть.

"Вже цього року є початок – виділені кошти на придбання. До кінця року буде протестовано, випробувано і, як сьогодні зазначив командувач повітряних сил, наступного року буде більш інтенсивне впровадження цих систем", – йдеться в матеріалі.

Водночас головнокомандувач уточнив, що процедурні процеси щодо системи затягнулися, адже "це, можна сказати, українська система, яку потрібно було ще адаптувати до впровадження наших американських систем через чутливі питання".