У Литву, ймовірно, з Білорусі залетів дрон невстановленого типу
Вранці понеділка, 28 липня, у повітряний простір Литви, ймовірно, з території Білорусі залетів безпілотник невстановленого типу
Про це пише LRT.
Дрон помітили неподалік Вільнюса.
"Сьогодні вранці отримано повідомлення від мешканців про безпілотний літальний апарат (дрон), який, ймовірно, влетів на територію Литви з Білорусі. Згідно з отриманими повідомленнями, дрон був помічений на висоті близько 200 метрів, востаннє його бачили поблизу Вільнюса", – заявили в національному центрі кризового управління.
Наразі тип БПЛА не встановлено. Поліція закликає мешканців поінформувати їх, якщо вони помітять літаючий обʼєкт або дрон, який уже впав.
Водночас у повідомленні додали, що станом на зараз "немає достовірної інформації про те, яку загрозу становить цей об'єкт".
- Раніше, 10 липня, повітряний простір Литви порушив невідомий безпілотник із Білорусі. Внаслідок цього керівництво країни за тривогою переводили в укриття.
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