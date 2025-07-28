У Литву, ймовірно, з Білорусі залетів дрон невстановленого типу

Про це пише LRT.

Дрон помітили неподалік Вільнюса.

"Сьогодні вранці отримано повідомлення від мешканців про безпілотний літальний апарат (дрон), який, ймовірно, влетів на територію Литви з Білорусі. Згідно з отриманими повідомленнями, дрон був помічений на висоті близько 200 метрів, востаннє його бачили поблизу Вільнюса", – заявили в національному центрі кризового управління.

Наразі тип БПЛА не встановлено. Поліція закликає мешканців поінформувати їх, якщо вони помітять літаючий обʼєкт або дрон, який уже впав.

Водночас у повідомленні додали, що станом на зараз "немає достовірної інформації про те, яку загрозу становить цей об'єкт".