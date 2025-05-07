Кожен дипломат має вивчати мову країни, в якій працює, - експосол Литви в Україні Януконіс
Керівник відділу стратегічного менеджменту та аналізу міністерства закордонних справ Литви, посол Литви в Україні (2015–2020) Марюс Януконіс в інтерв'ю ведучому програми "Європейський простір" Юрію Фізеру зазначив, що вивчення української мови - це повага до країни, в якій працюєш
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вивчення української мови - це, по-перше, повага до країни, в якій працюєш. І, звісно, знання мови допомагає в контактах, у спілкуванні та у більшому розумінні з українськими колегами. Тому я вважаю, що кожен дипломат має намагатися вивчати мову країни, в якій працює. Це зайняло певний час для мене, але це допомогло", - наголосив Януконіс.
Колишній посол Литви в Україні також додав, що, починаючи з 2015 року, тривав період створення нової України.
"Я дуже задоволений, що мав можливість своїми очима побачити цей прогрес України, яка робила кроки на шляху реформ та розвитку економіки. Це був період швидкого зростання України. Ми як країни Балтії, які пройшли шлях євроінтеграції, намагалися передавати наш досвід українським інституціям та колегам, і я думаю, що це створило добрий фундамент для зміцнення наших стосунків", - зауважив Януконіс.
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