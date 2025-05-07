Фон дер Ляєн закликала прискорити процес вступу України до ЄС та цьогоріч відкрити всі переговорні кластери

Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті 7 травня, пише Суспільне.

Як зазначається, президентка ЄК зазначила, що на сьогодні у ЄС є три пріоритети. Перший - це підтримка оборони України, застосовуючи "стратегію дикобраза".

За словами фон дер Ляєн, Європа вже підтримала Україну 50 млрд євро військової допомоги, але зараз потрібно перейти "від логіки допомоги до логіки інтеграції наших оборонних галузей".

"Це центральний елемент нашої Білої книги "Готовність до 2030". Ми заохочуємо наші держави-члени розміщувати замовлення безпосередньо в оборонній промисловості України. Тому що це найефективніший і економічно вигідний спосіб підтримки військових зусиль України. Ми зосереджуємося, зокрема, на оборонних технологіях та інноваціях. Наша мета разом з Україною – зробити її настільки сильною, щоб вона була неперетравною для потенційних загарбників", - наголосила вона.

Другим пріоритетним питання фон дер Ляєн назвала завершення поступової відмови від російського викопного палива. Вона зазначила, що доходи від викопного палива залишаються ключовим джерелом фінансування російської військової машини.

"Наш головний інтерес безпеки — припинити фінансування військової скрині Путіна. А для цього ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російських енергоносіїв. Я знаю, що в Європейському парламенті є явна більшість за це. У листопаді минулого року ви проголосували за заборону будь-якого імпорту російського викопного палива", — сказала президента Єврокомісії.

Вона також додала, що в ЄС "дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран російського газу та нафти".

Третім пріоритетом Євросоюзу, за словами фон дер Ляєн, є прискорення шляху вступу України до Союзу. Вона наголосила, що це не лише прагнення України, але це може бути найсильнішою гарантією безпеки.

"Ми наполегливо працюємо з Україною, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ і відкрити всі кластери у 2025 році. Приєднання України до нашого Союзу є найбільшою гарантією справедливого та тривалого миру", - наголосила фон дер Ляєн.