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Країни ЄС готові надати Україні системи Patriot, але за однієї умови, — Euractiv

Юлія Юліна
4 серпня, 2025 понедiлок
17:01
Світ система протиповітряної оборони Patriot

Країни ЄС готові надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, якщо США зможуть швидко надіслати їм заміну

Зміст

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що угода між президентом США Дональдом Трампом та європейськими країнами НАТО щодо постачання систем ППО Patriot в Україну залежить від того, наскільки швидко США зможуть доставити нові комплекси до Європи. Деякі європейські держави зацікавились пропозицією Трампа продати їм нові Patriot, щоб вони могли передати наявні установки Україні без втрати власної обороноздатності.

Президент Володимир Зеленський давно просить додаткові системи Patriot, особливо з огляду на постійні російські повітряні атаки. Наразі Україна отримала шість таких систем від США, Німеччини, Румунії та Нідерландів. Але запаси у Європі обмежені — лише близько двох десятків батарей у шести країнах: Німеччині, Греції, Нідерландах, Польщі, Румунії та Іспанії. Після попередніх поставок для України їхні арсенали вже значно скорочені.

Є побоювання, що у разі повільних поставок із США ці країни на тривалий час залишаться без ефективного захисту. Саме тому Німеччина, яка лідирує в новій ініціативі, вимагає чітких гарантій, що нові Patriot прибудуть протягом восьми місяців. Після підтвердження пріоритетної доставки Берлін погодився на нові поставки для України. Це означає, що інші країни, як-от Швейцарія, яка замовила Patriot ще у 2022 році, можуть отримати свої системи із затримкою.

Норвегія та Нідерланди також висловили готовність підтримати угоду. У США вивчають, які системи можна передати Україні першочергово, але остаточне рішення — за президентом.

Серйозною проблемою залишається швидкість виробництва. Попит на Patriot значно перевищує можливості постачання. Один комплекс коштує близько $1 млрд, а кожна ракета — близько $4 млн. Навіть за оптимістичних оцінок на доставку нових батарей потрібно щонайменше кілька років. Наприклад, Румунія передала одну зі своїх двох систем ще торік, але отримає заміну лише наприкінці десятиліття.

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО з питань трансформації, французький адмірал П'єр Вандьє, оцінює, що термін постачання нових батарей Patriot становить близько семи років. Інше добре обізнане джерело, яке поспілкувалося з Euractiv, було більш оптимістичним, але все ж таки зазначило, що постачання триватимуть щонайменше пару років.

Компанії Lockheed Martin і Raytheon намагаються наростити виробництво: випуск ракет GEM-T планують збільшити на 150% до 2028 року. Raytheon також інвестує майже $1 млрд у виробничі потужності, але стикається з проблемами постачання ключових матеріалів.

Видання наголошує: якщо навіть якщо є політична воля, технічні та виробничі обмеження суттєво стримують швидкість передачі Patriot для захисту України.

  • 21 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot.
  • 23 липня повідомлялося, що перша система протиповітряної оборони Patriot з п'яти обіцяних може надійти в Україну щонайменше через 8 місяців, тобто наступного року.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
ППО
Війна з Росією
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