Пісторіус повідомив про домовленість зі США щодо швидкого постачання Україні 5 систем Patriot
Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Їх мають доставити якомога швидше
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", передає "Європейська правда".
"Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Геґсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot", – сказав він.
Міністр повідомив, що "впродовж наступних кількох днів", буде координувати з партнерами "в дусі взаємної довіри" механізм реалізації цих планів.
"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси", – заявив очільник міноборони Німеччини.
- 17 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що наразі міністерства оборони узгоджують деталі оперативного постачання Україні систем Patriot, очікуючи, що це забере кілька тижнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе