Пісторіус повідомив про домовленість зі США щодо швидкого постачання Україні 5 систем Patriot

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", передає "Європейська правда".

"Під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Геґсетом, що Німеччина зробить свій внесок у якнайшвидше надання (Україні) п’яти вкрай необхідних систем Patriot", – сказав він.

Міністр повідомив, що "впродовж наступних кількох днів", буде координувати з партнерами "в дусі взаємної довіри" механізм реалізації цих планів.

"Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси", – заявив очільник міноборони Німеччини.