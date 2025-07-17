Мерц пообіцяв, що до України протягом кількох тижнів надійдуть додаткові системи Patriot
У четвер, 17 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що наразі міністерства оборони узгоджують деталі оперативного постачання систем Patriot Україні, очікуючи, що це займе кілька тижнів
Про це повідомляє Politico.
На спільній пресконференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером Фрідріх Мерц заявив, що міністри оборони активно працюють над логістикою для оперативного постачання систем протиповітряної оборони Patriot Україні.
"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", - сказав він.
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Він припустив, що найближчим часом міністри домовляться про технічні аспекти постачання Patriot Україні.
Німецький канцлер додав, що Україна також "дуже скоро отримає додаткову підтримку", включно з далекобійною зброєю, для кращого захисту, зокрема завдяки промисловій кооперації з Німеччиною.
- 14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленостей щодо постачання озброєння Україні.
- Цього ж дня Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина відіграватиме ключову роль у закупівлі систем ППО Patriot у США для їх передачі Україні.
- Дональд Трамп заявив 16 липня, що перші системи ППО Patriot вже відвантажуються союзникам, які придбають їх у Вашингтона для подальшої передачі Україні.
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