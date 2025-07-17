Мерц пообіцяв, що до України протягом кількох тижнів надійдуть додаткові системи Patriot

Про це повідомляє Politico.

На спільній пресконференції з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером Фрідріх Мерц заявив, що міністри оборони активно працюють над логістикою для оперативного постачання систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

"У ці години міністерства оборони обговорюють деталі того, як ми можемо забезпечити відповідну поставку Patriot в Україну в стислі терміни. Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату", - сказав він.

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Він припустив, що найближчим часом міністри домовляться про технічні аспекти постачання Patriot Україні.

Німецький канцлер додав, що Україна також "дуже скоро отримає додаткову підтримку", включно з далекобійною зброєю, для кращого захисту, зокрема завдяки промисловій кооперації з Німеччиною.