Перші системи ППО Patriot уже відвантажуються союзникам для передачі Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив 16 липня, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.
"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", – заявив Трамп.
За його словами, їхнє фінансування забезпечує ЄС або НАТО.
"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", — додав американський лідер.
Водночас очільник Білого дому підкерслив: Штати не планують відправляти своїх військових в Україну.
"Ми рятуємо п’ять чи шість тисяч солдатів на тиждень. Це російські та українські солдати. Вони не американські солдати. І ми не будемо ступати на землю. Але це соромно", – сказав Трамп.
- 15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
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