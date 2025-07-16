Перші системи ППО Patriot уже відвантажуються союзникам для передачі Україні, - Трамп

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату", – заявив Трамп.

За його словами, їхнє фінансування забезпечує ЄС або НАТО.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", — додав американський лідер.

Водночас очільник Білого дому підкерслив: Штати не планують відправляти своїх військових в Україну.

"Ми рятуємо п’ять чи шість тисяч солдатів на тиждень. Це російські та українські солдати. Вони не американські солдати. І ми не будемо ступати на землю. Але це соромно", – сказав Трамп.