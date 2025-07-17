США отримають українські дрони, Київ - американську зброю: Трамп і Зеленський розглядають мегаугоду

Про це український лідер розповів New York Post.

"Президент Трамп і його український колега Володимир Зеленський розглядають "мегаугоду", яка приведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки, заявив український лідер", – йдеться в матеріалі.

За словами Зеленського, його останні перемовини з Трампом були зосереджені на цій угоді, у якій Вашингтон і Київ підтримуватимуть повітряні технології один одного. Український президент уточнив: держава прагне поділитися знаннями, здобутими протягом повномасштабної війни з РФ.

"Люди Америки потребують цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це дійсно мегаугода, безпрограшна, як то кажуть", – заявив Зеленський.

NYP додає: "угода може бути трансформаційною для військових та національної безпеки США". Зокрема, чиновники й експерти акцентують, що американські технології сильно відстають від технологій РФ і Китаю. Також зазначено, що військові Штатів погано навчені керування БПЛА чи захисту від цих типів пристроїв.