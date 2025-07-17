США отримають українські дрони, Київ - американську зброю: Трамп і Зеленський розглядають мегаугоду
Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп розглядають мегаугоду щодо закупівель американської зброї та українських дронів
Про це український лідер розповів New York Post.
"Президент Трамп і його український колега Володимир Зеленський розглядають "мегаугоду", яка приведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки, заявив український лідер", – йдеться в матеріалі.
За словами Зеленського, його останні перемовини з Трампом були зосереджені на цій угоді, у якій Вашингтон і Київ підтримуватимуть повітряні технології один одного. Український президент уточнив: держава прагне поділитися знаннями, здобутими протягом повномасштабної війни з РФ.
"Люди Америки потребують цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це дійсно мегаугода, безпрограшна, як то кажуть", – заявив Зеленський.
NYP додає: "угода може бути трансформаційною для військових та національної безпеки США". Зокрема, чиновники й експерти акцентують, що американські технології сильно відстають від технологій РФ і Китаю. Також зазначено, що військові Штатів погано навчені керування БПЛА чи захисту від цих типів пристроїв.
- Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
- 15 липня медіа писали, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
- Водночас Трамп заявив 16 липня, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються союзникам, які їх придбають у Вашингтона для передачі Україні.
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