Мерц заявив, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі у США систем Patriot для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна відіграватиме ключову роль у процесі закупівлі систем протиповітряної оборони Patriot у США для передачі Україні
Про це Мерц написав у Х.
Таку позицію канцлер озвучив після оголошення президентом США Дональдом Трампом масштабної ініціативи щодо постачання зброї Києву. Згідно з планом, Сполучені Штати готові надати озброєння, якщо європейські союзники покриють витрати.
"Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії", — зазначив Мерц.
Канцлер підкреслив, що лише посилення обороноздатності України може змусити Москву серйозно сісти за стіл переговорів. За його словами, ініціатива демонструє єдність західних партнерів у сфері безпеки.
Мерц додав, що наразі ведуться переговори з іншими союзниками щодо технічних і фінансових деталей домовленості.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
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