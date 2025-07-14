Мерц заявив, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі у США систем Patriot для України

Про це Мерц написав у Х.

Таку позицію канцлер озвучив після оголошення президентом США Дональдом Трампом масштабної ініціативи щодо постачання зброї Києву. Згідно з планом, Сполучені Штати готові надати озброєння, якщо європейські союзники покриють витрати.

"Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії", — зазначив Мерц.

Канцлер підкреслив, що лише посилення обороноздатності України може змусити Москву серйозно сісти за стіл переговорів. За його словами, ініціатива демонструє єдність західних партнерів у сфері безпеки.

Мерц додав, що наразі ведуться переговори з іншими союзниками щодо технічних і фінансових деталей домовленості.