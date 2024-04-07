Латиноамериканські уряди засудили Еквадор за рейд на посольство Мексики
Уряди латиноамериканських країн засудили рейд Еквадору на посольство Мексики в столиці Кіто, де правоохоронці затримали ексвіцепрезидента Еквадору Хорхе Гласа, який там переховувався
Про це повідомляє Reuters.
Уряд мексиканського президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора назвав незвичне дипломатичне вторгнення та арешт "авторитарним" актом, а також порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики.
Уряд президента Еквадору Даніеля Нобоа стверджував, що захист притулку є незаконним через звинувачення в корупції, які висунули ексвіцепрезиденту Гласу.
Натомість уряди по всій в Латинській Америці, включаючи Бразилію та Колумбію, Аргентину та Уругвай, різко розкритикували арешт Гласа, який шукав притулку в посольстві з грудня.
Уряд Бразилії засудив крок Еквадору як "явне порушення" міжнародних норм, що забороняють такий рейд на іноземне посольство. Нагадаємо, що згідно з міжнародним правом, посольства вважаються суверенною територією країни, яку вони представляють.
Представник державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати засуджують будь-які порушення конвенції про захист дипломатичних місій.
У заяві додається, що Штати закликають "дві країни вирішити свої розбіжності відповідно до міжнародних норм".
- 6 квітня поліція Еквадору увірвалася в посольство Мексики в Кіто, де переховувався ексвіцепрезидент Еквадору Хорхе Глас, і затримала його. Мексика призупинила дипломатичні відносини.
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