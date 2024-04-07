Латиноамериканські уряди засудили Еквадор за рейд на посольство Мексики

Про це повідомляє Reuters.

Уряд мексиканського президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора назвав незвичне дипломатичне вторгнення та арешт "авторитарним" актом, а також порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики.

Уряд президента Еквадору Даніеля Нобоа стверджував, що захист притулку є незаконним через звинувачення в корупції, які висунули ексвіцепрезиденту Гласу.

Натомість уряди по всій в Латинській Америці, включаючи Бразилію та Колумбію, Аргентину та Уругвай, різко розкритикували арешт Гласа, який шукав притулку в посольстві з грудня.

Уряд Бразилії засудив крок Еквадору як "явне порушення" міжнародних норм, що забороняють такий рейд на іноземне посольство. Нагадаємо, що згідно з міжнародним правом, посольства вважаються суверенною територією країни, яку вони представляють.

Представник державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати засуджують будь-які порушення конвенції про захист дипломатичних місій.

У заяві додається, що Штати закликають "дві країни вирішити свої розбіжності відповідно до міжнародних норм".