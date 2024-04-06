Мексика призупиняє дипломатичні відносини з Еквадором: причина
Поліція Еквадору увірвалася в посольство Мексики в Кіто, де переховувався ексвіцепрезидент Еквадору Хорхе Глас, і затримала його. Мексика призупинила дипломатичні відносини
Про це повідомляє Bloomberg і Reuters.
Після інциденту президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що Мексика планує призупинити дипломатичні відносини з Еквадором.
Рейд стався через кілька годин після того, як Мексика надала політичний притулок Гласу, віцепрезиденту з 2013 по 2017 рік, який перебував у посольстві з грудня через ордер на його арешт від влади Еквадору. Міністерство закордонних справ Мексики також заявило 5 квітня, що воно відкидає посилення присутності агентів еквадорської поліції біля свого посольства та вимагає поважати його суверенітет.
Еквадор стверджує, що пропозиція Мексики про надання притулку була незаконною.
У своїй заяві президент Еквадору звинуватив Мексику в "зловживанні імунітетом і привілеями, наданими дипломатичній місії, в якій перебував колишній віцепрезидент, і наданні дипломатичного притулку всупереч загальноприйнятій правовій базі".
Лопес Обрадор сказав, що він доручив міністру закордонних справ Мексики Алісії Барсена призупинити дипломатичні відносини з Еквадором, назвавши арешт "авторитарним" актом і порушенням міжнародного права та мексиканського суверенітету.
Влада Еквадору вимагала від Мексики дозволу увійти до посольства та заарештувати Гласа, якого у 2017 році засудили до шести років ув’язнення після того, як він був визнаний винним в отриманні хабарів від бразильської будівельної фірми Odebrecht в обмін на надання їй державних контрактів.
Глас, який має ордер на запобіжний арешт за іншою справою про корупцію, поскаржився, що його переслідують за його політичну приналежність. Уряд Еквадору це заперечує.
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