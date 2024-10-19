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Головна Світ Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ

Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ

Ольга Бабишена
19 жовтня, 2024 субота
03:47
Світ Латвія

Міністерство закордонних справ Латвії 18 жовтня оголосило персонами нон ґрата двох громадян РФ - дизайнера Артемія Лебедєва та артиста Валерія Пономаренка

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Про це повідомила очільниця МЗС країни Байба Браже. 

" Я прийняла рішення внести до списку небажаних осіб (persona non grata) і заборонити в'їзд до Латвії громадянам РФ Артемію Лебедєву та Валерію Пономаренку на невизначений термін", - йдеться у повідомленні. 

За її словами, рішення було прийняте відповідно до закону  до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію. 

  • Раніше міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії: його оголосили персоною нон ґрата й висловили протест через "провокаційну публічну комунікацію", яку веде посольство РФ. 
Теги:
Росія
Латвія
МЗС
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