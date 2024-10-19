Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ
Міністерство закордонних справ Латвії 18 жовтня оголосило персонами нон ґрата двох громадян РФ - дизайнера Артемія Лебедєва та артиста Валерія Пономаренка
Про це повідомила очільниця МЗС країни Байба Браже.
" Я прийняла рішення внести до списку небажаних осіб (persona non grata) і заборонити в'їзд до Латвії громадянам РФ Артемію Лебедєву та Валерію Пономаренку на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.
За її словами, рішення було прийняте відповідно до закону до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію.
- Раніше міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії: його оголосили персоною нон ґрата й висловили протест через "провокаційну публічну комунікацію", яку веде посольство РФ.
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