Латвія оголосила персонами нон ґрата двох громадян РФ

Про це повідомила очільниця МЗС країни Байба Браже.

" Я прийняла рішення внести до списку небажаних осіб (persona non grata) і заборонити в'їзд до Латвії громадянам РФ Артемію Лебедєву та Валерію Пономаренку на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

За її словами, рішення було прийняте відповідно до закону до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію.