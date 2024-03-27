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Розпалювання ненависті, дискредитація держорганів, провокації: Латвія висилає дипломата РФ

27 березня, 2024 середа
21:23
Світ Латвія

Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії: його оголосили персоною нон ґрата й висловили протест через "провокаційну публічну комунікацію", яку веде посольство РФ

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Латвії.

"Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного РФ Олега Зикова, якому латвійська сторона висловила категоричний протест з приводу неприпустимої та провокаційної публічної комунікації, яку посольство Росії в Латвії веде протягом тривалого часу. Це грубо суперечить нормам дипломатичного спілкування за буквою і духом Віденської конвенції 1961 року", - йдеться в повідомленні латвійського МЗС.

Міністерство акцентує, що попри його неодноразові зауваження посольство РФ продовжує некоректну публічну комунікацію, зокрема заявляє, що "в Ризі добре усвідомлюють, хто стоїть за цією кривавою розправою і схвалюють терор щодо мирного населення нашої країни", маючи на увазі теракт в Підмосков’ї. Щодо перевірок документів у росіян, які голосували на виборах президента РФ на виборчих дільницях у Латвії, посольство зазначило, що це є "витонченою формою знущання" й додало: "Рівень цинізму і нелюдяності ініціаторів подібних практик зашкалює".

Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш прийняв рішення щодо оголошення російського дипломата персоною нон ґрата. Він має покинути територію країни до 10 квітня.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на таке рішення, прокоментувавши, що в Росії "нададуть відповідь".

  • 24 березня естонське МЗС викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту про оголошення дипломата РФ персоною нон ґрата.
Теги:
Росія
Латвія
МЗС
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