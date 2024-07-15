Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто

Про це повідомляє Delfi.

Видання зауважує, що таке рішення прийняли відповідно до правових актів ЄС і Єврокомісії в межах восьмого санкційного пакету проти РФ, який також передбачає обмеження для Білорусі.

Зазначається, що з 16 липня 2024 року особам заборонено перетинати територію Латвії на транспортному засобі, зареєстрованому в Білорусі, оскільки "заборонено ввозити з Білорусі такі товари, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів, завдяки чому країна може брати участь в агресії Росії проти України". Тому така особа повинна буде повернутися назад до країни, з якої вона хотіла виїхати до Латвії.

Якщо ж вона відмовиться виконувати зокрема такі вказівки митних органів, у неї можуть конфіскувати транспортний засіб.

Акцентується, що заборона не поширюватиметься на транспорт, який використовують дипломатичні чи консульські установи.