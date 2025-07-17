Латвія закликала Трампа посилити санкції проти Росії без зволікань

Про це пише Politico.

"Це має статися раніше", - сказала Браже в інтерв’ю на полях форуму з безпеки в Аспені. Вона наголосила, що немає сенсу надавати очільнику Кремля Володимиру Путіну додатковий час, поки російські війська продовжують завдавати ударів по Україні.

Очільниця МЗС Латвії привітала заяву Трампа, зроблену в понеділок, про намір США надати Україні озброєння, а також про введення вторинних тарифів у розмірі до 100% щодо країн, які продовжують торгівлю з Росією, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

При цьому вона застерегла, що РФ все ще зберігає спроможність воювати "деякий час", тому Захід повинен негайно посилити тиск на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій могло б цьому сприяти.

США та їхні союзники повинні переконатися, що "Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше. Ми вже бачимо, що російська економіка в поганому стані", - заявила Браже.

Вона підкреслила, що санкції можуть мати реальний вплив на ситуацію на полі бою.

"Ми прагнемо чинити тиск на Росію і послабити її здатність вести війну. Йдеться не про російський народ. Йдеться про російський військовий потенціал і те, що вони роблять на полі бою – все це потрібно послабити ", - додала Браже.

Вона відмітила, що розвіддані загалом свідчать про те, що Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни. За її словами, американський лідер також дійшов цього висновку після спроб залишити можливість для діалогу з Росією.

"Це було лише питанням часу, коли стане очевидно, що Путін просто водить усіх за ніс і тягне час, використовуючи тактику зволікання", - сказала Браже.