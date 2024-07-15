Лідер опозиційної партії у Німеччині Мерц висловився за передачу Україні бойових літаків

Про це він сказав в ефірі програми "Запитай себе" на телеканалі ARD, пише Deutsche Welle.

За словами Мерца, Німеччина має допомогти Україні відновити суверенітет над власним повітряним простором.

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні й будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", – наголосив політик.

Він додав, що у низці країн Євросоюзу постачання Києву бойових літаків є розв'язаним питанням.

"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", – підкреслив Мерц.