Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр висловився проти прискореного вступу України в ЄС

Про це пише Szeretlek Magyarország.

Його заяви пролунали під час великої зовнішньополітичної події, яку він організував паралельно зі щорічною програмною промовою прем'єр-міністра Віктора Орбана.

""Тиса" не підтримує прискорений вступ України до ЄС", - заявив він.

Він також виступив проти нового довгострокового бюджету Європейського Союзу, обговорення якого вже розпочалося.

Лідер опозиції зазначив, що в цих питаннях його партія готується до тривалих та непростих переговорів, і головним пріоритетом буде відстоювання інтересів Угорщини.

Водночас Мадяр розкритикував чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у використанні права вето в ЄС не в інтересах країни, а з особистих політичних мотивів.

"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками", – підсумував лідер "Тиси".