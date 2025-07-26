Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Мадяр висловився проти прискореного вступу України в ЄС
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, якого розглядають як потенційного переможця на майбутніх виборах, висловився проти прискореного вступу України до Європейського Союзу
Про це пише Szeretlek Magyarország.
Його заяви пролунали під час великої зовнішньополітичної події, яку він організував паралельно зі щорічною програмною промовою прем'єр-міністра Віктора Орбана.
""Тиса" не підтримує прискорений вступ України до ЄС", - заявив він.
Він також виступив проти нового довгострокового бюджету Європейського Союзу, обговорення якого вже розпочалося.
Лідер опозиції зазначив, що в цих питаннях його партія готується до тривалих та непростих переговорів, і головним пріоритетом буде відстоювання інтересів Угорщини.
Водночас Мадяр розкритикував чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у використанні права вето в ЄС не в інтересах країни, а з особистих політичних мотивів.
"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками", – підсумував лідер "Тиси".
- Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що мирні зусилля президента США Дональда Трампа могли б бути набагато успішнішими, проте їм буцімто перешкоджали європейські та українські лідери.
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