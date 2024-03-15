Лідери G7 попередили Іран про "суттєві заходи" в разі постачання балістичних ракет до РФ
Лідери G7 закликали Іран припинити надавати Росії далекобійні ракети, які можуть бути використані на війні проти України
Про це йдеться у заяві лідерів G7 щодо Ірану.
"Ми вкрай стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій після, - йдеться у заяві. - Ми закликаємо Іран не робити цього, оскільки це посилило б регіональну дестабілізацію і стало б суттєвою матеріальною ескалацією його підтримки війни Росії в Україні - агресії, яка є грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН".
Лідери країн Великої сімки пригрозили "швидкими та скоординованими діями", в тому числі новими "значними заходами проти Ірану", якщо він продовжить надавати Росії балістичні ракети або пов'язані з ними технології.
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У п'ятницю, 15 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Відні заявив, що Сполучені Штати застерегли Іран від поставок РФ далекобійних ракет, які можуть бути використані на війні проти України.
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