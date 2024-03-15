США надіслали Ірану "чіткий сигнал" не постачати Росії далекобійні ракети, - Блінкен

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми надіслали дуже чіткі сигнали Ірану не робити цього. І це стало предметом серйозних розмов між низкою країн Європи та США", - зазначив Блінкен, говорячи про ймовірність поставок Іраном далекобійних ракет РФ для їхнього подальшого використання на війні проти України.

Він зауважив, що наразі занепокоєння щодо можливості таких поставок є великим, однак США готові рішуче відреагувати на це.

"Занепокоєння щодо такої можливості, і готовність відреагувати на це, якщо це буде необхідно, є дуже реальними та дуже сильними", - сказав Блінкен.