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США надіслали Ірану "чіткий сигнал" не постачати Росії далекобійні ракети, - Блінкен

15 березня, 2024 п'ятниця
19:00
Світ Ентоні Блінкен

У п'ятницю, 15 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції у Відні заявив, що Сполучені Штати застерегли Іран від поставок РФ далекобійних ракет, які можуть бути використані на війні проти України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми надіслали дуже чіткі сигнали Ірану не робити цього. І це стало предметом серйозних розмов між низкою країн Європи та США", - зазначив Блінкен, говорячи про ймовірність поставок Іраном далекобійних ракет РФ для їхнього подальшого використання на війні проти України.

Він зауважив, що наразі занепокоєння щодо можливості таких поставок є великим, однак США готові рішуче відреагувати на це.

"Занепокоєння щодо такої можливості, і готовність відреагувати на це, якщо це буде необхідно, є дуже реальними та дуже сильними", - сказав Блінкен.

  • 12 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що в разі реалізації Іраном наміру поставити Росії балістичні ракети для ескалації війни в Україні ЄС застосує додаткові санкції проти цієї країни.
Теги:
Україна
Росія
Іран
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
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