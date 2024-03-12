ЄС відповість санкціями на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - фон дер Ляєн

Про це вона заявила під час виступу у Страсбурзі перед пленарним засіданням Європарламенту з підготовки до наступного саміту ЄС 21-22 березня, повідомляє Укрінформ.

"Ми готові відповісти додатковими санкціями у тому випадку, якщо Іран надасть балістичні ракети для Росії, про що нещодавно повідомлялося", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Іран також дестабілізує ситуацію в усьому регіоні Близького Сходу, а ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном продовжує бути вибухонебезпечною.

"Іран, який є патроном для ХАМАСу, продовжує підживлювати регіональну напругу, наприклад, шляхом підтримки терористів-хуситів в Ємені. Вони (іранці - ред.) продовжують підживлювати російську війну проти України", - наголосила президентка Європейської комісії.