ЄС відповість санкціями на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що у разі реалізації Іраном наміру поставити Росії балістичні ракети для ескалації війни в Україні ЄС застосує додаткові санкції проти цієї країни
Про це вона заявила під час виступу у Страсбурзі перед пленарним засіданням Європарламенту з підготовки до наступного саміту ЄС 21-22 березня, повідомляє Укрінформ.
"Ми готові відповісти додатковими санкціями у тому випадку, якщо Іран надасть балістичні ракети для Росії, про що нещодавно повідомлялося", - сказала фон дер Ляєн.
Вона додала, що Іран також дестабілізує ситуацію в усьому регіоні Близького Сходу, а ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном продовжує бути вибухонебезпечною.
"Іран, який є патроном для ХАМАСу, продовжує підживлювати регіональну напругу, наприклад, шляхом підтримки терористів-хуситів в Ємені. Вони (іранці - ред.) продовжують підживлювати російську війну проти України", - наголосила президентка Європейської комісії.
- 21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км. Водночас представництво Ірану в ООН це заперечило.
- 5 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що має докази того, що Іран постачав балістичні ракети в Росію.
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