Іран заперечив передачу росіянам балістичних ракет

Про це повідомляє CNN.

Представництво Ірану в ООН заперечує, що країна постачає росіянам свої балістичні ракети, які можуть застосовуватись для ударів по Україні.

"Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією та Україною, що триває", – йдеться в заяві.

Іранці заявили, що нібито ухвалили таке рішення, аби не "сприяти продовженню війни".