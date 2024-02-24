Іран заперечив передачу росіянам балістичних ракет
У п'ятницю, 23 лютого, іранська сторона заперечила передачу росіянам балістичних ракет
Про це повідомляє CNN.
Представництво Ірану в ООН заперечує, що країна постачає росіянам свої балістичні ракети, які можуть застосовуватись для ударів по Україні.
"Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією та Україною, що триває", – йдеться в заяві.
Іранці заявили, що нібито ухвалили таке рішення, аби не "сприяти продовженню війни".
- 21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.
- 22 лютого стало відомо, що найближчими днями Білий дім запровадить нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії для війни проти України.
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