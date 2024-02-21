Іран передав РФ сотні балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 700 км, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Три іранські джерела розповіли інформаційному агентству, що багато з ракет належать до сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти стверджують, така мобільна ракета здатна знищити ціль на відстані від 300 до 700 км.

У матеріалі зазначено, поставки розпочались на початку січня після того, коли наприкінці 2023 року іранські та російські військові, а також представники служб безпеки уклали угоду. Зустрічі відбулися в Тегерані та Москві.

Анонімний іранський чиновник розповів Reuters, що наразі відбулось щонайменше чотири постачання ракет, а найближчими тижнями буде більше поставок.

"Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо", - сказав інший іранський чиновник.

За його словами, частину ракет відправили до Росії через Каспійське море, а іншу частину - літаком.

Водночас офіційний представник США повідомив, що Вашингтон мав докази активних переговорів РФ та Ірану, однак зараз немає ознак того, що поставки відбулися.