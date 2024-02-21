Іран передав РФ сотні балістичних ракет, здатних вражати цілі на відстані до 700 км, - Reuters
Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет. Вони можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км
Про це повідомляє Reuters.
Три іранські джерела розповіли інформаційному агентству, що багато з ракет належать до сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти стверджують, така мобільна ракета здатна знищити ціль на відстані від 300 до 700 км.
У матеріалі зазначено, поставки розпочались на початку січня після того, коли наприкінці 2023 року іранські та російські військові, а також представники служб безпеки уклали угоду. Зустрічі відбулися в Тегерані та Москві.
Анонімний іранський чиновник розповів Reuters, що наразі відбулось щонайменше чотири постачання ракет, а найближчими тижнями буде більше поставок.
"Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо", - сказав інший іранський чиновник.
За його словами, частину ракет відправили до Росії через Каспійське море, а іншу частину - літаком.
Водночас офіційний представник США повідомив, що Вашингтон мав докази активних переговорів РФ та Ірану, однак зараз немає ознак того, що поставки відбулися.
- 21 листопада минулого року в США попередили, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.
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