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США попередили, що Іран планує передати РФ балістичні ракети

21 листопада, 2023 вiвторок
21:16
Війна з Росією Іранська ракета Fateh-110

У США попередили, що Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України

Про це повідомляє Wall Street Journal.  

За словами речника ради національної безпеки США Джона Кірбі, Іран планує відправити Росії балістичні ракети малої дальності

"Ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", - сказав Кірбі.

Посольство Росії у Вашингтоні та місія Ірану в ООН не відповіли на запит WSJ стосовно цієї заяви.

Стурбованість США тим, що військова співпраця між Москвою та Тегераном може розширитися, зросла, коли Іран продемонстрував свої ракети Ababil і Fateh-110 російському міністру оборони Сергію Шойгу під час його візиту до країни у вересні.

Офіційні особи США раніше повідомляли, що Іран надав Росії ударні безпілотники, керовані авіаційні бомби та артилерійські снаряди.

У раді нацбезпеки США підкреслили, що саме Іран стає дедалі більш важливим постачальником і також отримує вигоду від відносин. Москва допомагає Тегерану покращити його можливості щодо супутників та допомагає з розробкою ракет, протиповітряною обороною та військовою електронікою.

WSJ нагадує, що іранські офіційні особи заявили, що Тегеран планує купити у Росії винищувачі Су-35, але ці літаки ще не були поставлені. Іран також хоче придбати у Москви іншу військову техніку, включаючи радари та ударні гелікоптери.

  • 19 вересня Сергій Шойгу відвідав Іран для перемовин з військовим керівництвом країни. 


 
Світ
Росія
Іран
Сергій Шойгу
США
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