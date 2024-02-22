Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції

Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції

22 лютого, 2024 четвер
23:02
Світ Речник міністерства оборони США Джон Кірбі

Найближчими днями Білий дім запровадить нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії для війни проти України

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє AP.

"Ми продемонстрували нашу здатність вжити заходів у відповідь на військове партнерство між Росією та Іраном у минулому. Так будемо робити й надалі. У відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії. Найближчими днями ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану. І ми готові йти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети Росії", - заявив Кірбі.

Він акцентував, що зараз Сполучені Штати не мають підтверджень поставок Росії балістичних ракет Іраном.

"Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію", - сказав Кірбі.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки додав: наразі США не мають підстав вважати, що ракети не будуть переміщені на територію РФ.

Кірбі запевнив, у випадку, якщо Іран дійсно поставив балістичні ракети, "відповідь міжнародної спільноти буде швидкою і суворою". Він наголосив, що його країна передасть це питання на розгляд до Ради безпеки ООН, де Росія має право вето.

"Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану та координуватимемо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах", - резюмував Кірбі.

  • 21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Іран
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Джон Кірбі
Читайте також:
Ван Ї
22 лютого, 2024 четвер
"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
21 лютого, 2024 середа
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.35
    Купівля 38.35
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
00:10
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди" та ракети на півдні України: в Одесі пожежа
00:00
"Шахтар" програв "Марселю" у повторному матчі 1/16 Ліги Європи
2024, четвер
22 лютого
23:59
Юхим Конопля та П'єр-Емерік Обамеянг (праворуч), Марсель - Шахтар
"Марсель" - "Шахтар" 3:1: онлайн-трансляція гри Ліги Європи
23:33
Міни
Італія організувала в ООН обговорення проблеми гуманітарного розмінування в Україні
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський: мета України - почати переговори про вступ в ЄС до червня
22:46
У США підтвердили що розглядають можливість надати Україні ATACAMS більшої дальності
22:22
світ США Росія Олексій Навальний Джо Байден
Байден у Білому домі зустрівся з вдовою та донькою Навального
22:02
На фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"
Восени вийде друга частина фільму "Джокер": названо бюджет сиквела
21:42
речник ГУР Андрій Юсов
У ГУР вважають, що "ПМР" не проситиме приєднати регіон до Росії
21:32
Ексклюзив
Придністров'я солдат
Серйозні виклики для Молдови, Україна має бути готова: офіцер ЗСУ Лапін про наміри псевдовлади "ПМР" приєднати регіон до РФ
21:30
Верховна Рада
Комітет Ради підтримав перейменування 28-и населених пунктів у двох областях, назви яких пов'язані з РФ
21:16
Оновлено
Байден проти Путіна
Путін вважає "адекватною реакцією" те, що Байден назвав його "сучим сином"
21:14
OPINION
Віталій Портников
Туск розблоковує кордон. Колонка Віталія Портникова
21:09
Литва Латвія Естонія
У Латвії заборонили ввезення агропродукції з Росії та Білорусі
21:01
Аналітика
Сергій Згурець
Як розвиваються українські виробники дронів під час війни та удари БПЛА по ворогу. Колонка Сергія Згурця
20:38
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Знищено 35 і взято в полон 9 окупантів: бійці Третьої штурмової бригади показали відео бою під Авдіївкою
20:08
світ США вибори президента
У США вдруге висунули кандидатом у президенти бегемота Тімоті
20:01
поїзд_Укрзалізниця
Як бути пасажирам, які не встигли на поїзд до України через протести поляків на кордоні: пояснення УЗ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 729-го дня війни: зброя для України, яка сягне глибокого тилу росіян, та масові жертви окупантів на ще одному полігоні
19:59
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Рашисти намагалися 31 раз прорвати оборону на Мар’їнському напрямку, на Херсонському двічі штурмували плацдарми ЗСУ на лівобережжі
19:50
OPINION
Ігор Гулик
Путінський сезон серіалу "Західне крило"
19:47
Придністров'я
У невизнаному Придністров'ї готуються просити Путіна приєднати регіон до РФ. Кишинів відреагував
19:38
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти обстріляли село на Донеччині: загинула людина, серед поранених - 4 підлітки
19:19
Дмитро Кулеба
"Уряди налаштовані на розв'язання проблемних питань": Кулеба зустрівся з представниками польської влади
19:14
Латвія
У столиці Латвії перейменують вулиці, названі на честь Москви, Пушкіна і Лермонтова
19:09
Ексклюзив
блокування кордону
Політолог Магда спрогнозував, скільки ще триватиме блокада кордону
19:05
Олексій Навальний
Вимагають поховати сина таємно: мати Навального заявила про тиск з боку слідства
18:54
тюрма
П'ять бойовиків, які воювали проти ЗСУ на Донеччині, отримали 15 років ув'язнення
18:40
бронетранспортер M113
Сили оборони отримали нові бронетранспортери для евакуації з поля бою
18:40
немовля
Щороку показник народжуваності в Україні падає на 7%: до найбільшої кризи призвела повномасштабна війна
18:28
єОселя
Рада ухвалила закон, що дозволяє використати сертифікат єВідновлення для купівлі житла за програмою єОселя
18:13
Ексклюзив
Російські окупанти в Криму
"Я думала, окупація не буде тривалою. Але вже минуло 10 років"
18:13
Андрій Портнов
Портнов через суд вимагає прибрати його з Реєстру зрадників і виплатити 250 тис. грн компенсації
18:10
Зеленський призначив колишнього гендиректора Укроборонпрому Гусєва послом України в Азербайджані
18:09
Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!
18:09
OPINION
Олександра Федорів
Чим дорікаєте полякам? Що вони війни не знали?
18:04
"Бідолашні створіння"
За місяць в українському прокаті стрічка "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун у головній ролі зібрала 6,7 млн грн
18:00
Інтерв’ю
на фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк
Якби у лютому 2022 року наше угруповання потрапило в оточення, то завершення цієї війни було за тиждень-два, - Павлюк
17:58
Лавров
Літак Лаврова відмовились заправляти у Бразилії: він полетить на зустріч з президентом да Сілвою "попуткою"
17:37
Коронавірус
Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 знижується: МОЗ назвало єдину область, де перевищено епідпоріг
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV