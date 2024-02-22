Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє AP.

"Ми продемонстрували нашу здатність вжити заходів у відповідь на військове партнерство між Росією та Іраном у минулому. Так будемо робити й надалі. У відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії. Найближчими днями ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану. І ми готові йти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети Росії", - заявив Кірбі.

Він акцентував, що зараз Сполучені Штати не мають підтверджень поставок Росії балістичних ракет Іраном.

"Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію", - сказав Кірбі.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки додав: наразі США не мають підстав вважати, що ракети не будуть переміщені на територію РФ.

Кірбі запевнив, у випадку, якщо Іран дійсно поставив балістичні ракети, "відповідь міжнародної спільноти буде швидкою і суворою". Він наголосив, що його країна передасть це питання на розгляд до Ради безпеки ООН, де Росія має право вето.

"Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану та координуватимемо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах", - резюмував Кірбі.