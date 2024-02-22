Постачання Іраном зброї РФ: у США обіцяють нові санкції
Найближчими днями Білий дім запровадить нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії для війни проти України
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє AP.
"Ми продемонстрували нашу здатність вжити заходів у відповідь на військове партнерство між Росією та Іраном у минулому. Так будемо робити й надалі. У відповідь на постійну підтримку Іраном жорстокої війни Росії. Найближчими днями ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану. І ми готові йти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети Росії", - заявив Кірбі.
Він акцентував, що зараз Сполучені Штати не мають підтверджень поставок Росії балістичних ракет Іраном.
"Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію", - сказав Кірбі.
Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки додав: наразі США не мають підстав вважати, що ракети не будуть переміщені на територію РФ.
Кірбі запевнив, у випадку, якщо Іран дійсно поставив балістичні ракети, "відповідь міжнародної спільноти буде швидкою і суворою". Він наголосив, що його країна передасть це питання на розгляд до Ради безпеки ООН, де Росія має право вето.
"Ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану та координуватимемо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах", - резюмував Кірбі.
- 21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.
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