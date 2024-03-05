Іран постачав Росії балістичні ракети, - міністр оборони Британії Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що має докази того, що Іран постачав балістичні ракети в Росію
Про це повідомляє Politics Home.
"Чи то балістичні ракети, чи то безпілотники Shahed, які вони поставили Росії, ми бачили, що якщо у світі відбувається боротьба, то часто Іран розпалює її, або допомагає постачати харчовий ланцюг у цьому випадку", - наголосив він.
Він додав, що Іран погано впливає не тільки на свій регіон, а й на всю Європу.
Попри те, що Іран офіційно спростував повідомлення минулого місяця про те, що він надав Росії балістичні ракети класу "земля-земля", джерела, обізнані із ситуацією, заявляють, що Іран поставив до РФ близько 400 ракет.
Ці поставки включали балістичні ракети малої дальності Fateh-110, такі як Zolfaghar, які здатні вражати цілі на відстані від 186 до 435 миль.
Виступаючи цього тижня, Шаппс зауважив, що Британія має розвідувальні дані, які підтверджують цю заяву, передає Politico.
"У мене є. Я не можу заглиблюватися в це", - заявив Шаппс стосовно того, чи є у нього інформація про надання Іраном балістичних ракет Росії.
- 21 лютого інформаційне агентство Reuters повідомило, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет, котрі можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.
- 22 лютого стало відомо, що найближчими днями Білий дім запровадить нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії для війни проти України.
- 23 лютого, представництво Ірану в ООН заперечило, що країна постачає росіянам свої балістичні ракети, які можуть застосовуватись для ударів по Україні.
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