Літак Путіна прилетів до Білорусі
Літак російського диктатора Володимира Путіна у четвер, 23 травня, прибув до Білорусі: 24 травня він проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком
Про це інформує білоруська моніторингова група "МотолькоПомоги".
"У повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96021. Борт вилетів із "Внуково" о 21:56 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD155", - йдеться у повідомленні.
Як повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС, літак очільника Кремля вже приземлився в Мінську. Його зустрічав Лукашенко. Вказано, що Путін прибув до Білорусі з дводенним офіційним візитом.
В його межах він проведе переговори з самопроголошеним президентом білорусі, зазначає тг-канал "Пул первого". Вони обговорять стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин.
"У центрі уваги традиційно будуть також міжнародний порядок денний, обстановка в регіоні, спільне реагування на виклики і загрози, що виникають", - йдеться у повідомленні.
- Раніше Путін пожалівся Лукашенку на те, що його не покликали на мирний саміт у Швейцарії та озвучив умови для переговорів щодо закінчення війни в Україні.
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