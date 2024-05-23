Літак Путіна прилетів до Білорусі

Про це інформує білоруська моніторингова група "МотолькоПомоги".

"У повітряний простір Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96021. Борт вилетів із "Внуково" о 21:56 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD155", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила російська пропагандистська агенція ТАСС, літак очільника Кремля вже приземлився в Мінську. Його зустрічав Лукашенко. Вказано, що Путін прибув до Білорусі з дводенним офіційним візитом.

В його межах він проведе переговори з самопроголошеним президентом білорусі, зазначає тг-канал "Пул первого". Вони обговорять стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин.

"У центрі уваги традиційно будуть також міжнародний порядок денний, обстановка в регіоні, спільне реагування на виклики і загрози, що виникають", - йдеться у повідомленні.