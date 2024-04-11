Путін розповів Лукашенку, що його не запросили на мирний саміт, і озвучив своє бачення "перемовин" з Україною
Путін пожалівся на те, що його не покликали на мирний саміт у Швейцарії та озвучив умови для переговорів щодо закінчення війни в Україні
Про це очільник Кремля заявив на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, пише Інтерфакс.
"Тепер, як ви знаєте, просувається ідея провести якусь конференцію у Швейцарії, нас туди не запрошують, щобільше, вважають, що нам там робити нема чого, і водночас кажуть, що і без нас нічого вирішити неможливо. А оскільки ми туди не їдемо, це вже взагалі якийсь паноптикум, кажуть, що ми відмовляємося від переговорів", - сказав.
Він ще раз повторив тезу, що РФ не проти переговорів, але тільки на умовах Кремля.
"Я думаю, що вони, протилежна сторона, певною мірою загнала себе в кут, коли відмовилася від переговорів у розрахунку перемогти Росію на полі бою, завдати їй стратегічної поразки. А зараз розуміють, що це неможливо, а від переговорів відмовилися, і тепер потрапили у досить складне становище", - сказав Путін.
Він підкреслив, що Росія не має на меті "все ставити в складне становище".
"Навпаки, ми готові конструктивно працювати, але ніякого нав'язування нам будь-якої позиції, не заснованої на реаліях, звичайно, бути не може", - сказав Путін.
Він нагадав про те, що переговорний процес розпочинався з ініціативи Мінська у двох містах Білорусії, а потім продовжився у Туреччині, де було досягнуто певних домовленостей, і документ був парафований сторонами. Однак після відведення російських військ від Києва, заявив президент РФ, "наші домовленості були викинуті в смітник".
У цьому контексті Путін заявив Лукашенку: "Якщо виникне необхідність, я дозволю собі до вас звернутися, можливо, ми продовжимо консультації з вами щодо цього напряму".
"Якщо вони хочуть у Швейцарії (вони ж це називають "мирною конференцією") без нас говорити про мир в Україні, господь із ними. Наша позиція полягає в тому, що вони можуть там домовитися тільки, як посилити ескалацію цього конфлікту. Без Росії який може бути мирний там процес? Не може бути мирного процесу", - відповів Лукашенко.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 8 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня. У цій конференції мають узяти участь до сотні країн.
- Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
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