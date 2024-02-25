Литовці зібрали понад €8 млн на обладнання для українських військових

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що ініціаторами збору "Radarom!" стали організації Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu, LRT та журналістка Ріта Мілюте. Кампанія тривала чотири тижні.

Остаточна сума, зібрана в рамках кампанії, була оголошена після благодійного концерту 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На кошти, пожертвувані литовськими громадянами, підприємствами та організаціями, буде закуплено та доставлено в Україну 1115 наборів для наших бійців.

Набори вартістю 7500 євро, кожен з яких складається з монокуляра нічного бачення, лазерного прицілу та індивідуального антидронового комплексу, покликані допомогти українським солдатам бути краще захищеними в боротьбі з російськими загарбниками.

Обладнання, яке планують доставити в Україну, виробляється в Литві компаніями Brolis Semiconductors та NT Service.

За словами журналістки Ріти Мілюте, кожен комплект для українського воїна означає врятоване життя.

"Набір може врятувати більше людей. Ці люди воюють за нас", - сказала вона.

На церемонії 24 лютого також виступив президент країни Гітанас Науседа. Він нагадав, що ці два роки війни показали, що Росія є особливо жорстокою, особливо кровожерливою і не має меж для демонстрації своєї жорстокості.

"Наш обов'язок - перш за все допомогти Україні, особливо зараз, коли, можливо, хтось втрачає оптимізм. Ми не маємо права ні на які політичні міркування, ми повинні допомагати Україні, тому що сьогодні це абсолютна необхідність. Ми повинні допомогти, і це наш святий обов'язок", - наголосив президент.