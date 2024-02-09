Зимове обладнання та десятки тисяч комплектів одягу: Литва надала Україні новий пакет допомоги
У п'ятницю, 9 лютого, до України прибув новий пакет допомоги від міністерства оборони Литовської Республіки, до якого увійшло зимове спорядження та одяг для військових
Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
За даними литовського відомства, до нового пакету допомоги від Литви для українських військових увійшло необхідне для зимового сезону спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу.
"Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які є необхідними для холодної пори року в польових умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги", - зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
- 4 лютого міноборони Литви підтвердило, що підписало контракт з НАТО на закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм на 1,1 млрд євро.
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