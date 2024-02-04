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Міноборони Литви підтвердило, що підписало контракт з НАТО про закупівлю 155-мм артилерійських снарядів

4 лютого, 2024 неділя
11:05
Світ Литва прапор

Литва разом з іншими членами НАТО купує артилерійські снаряди калібру 155 мм на 1,1 млрд євро

Про це повідомляє LRT.

"Литва – одна з країн, які купують 155-мм артилерійські снаряди у рамках великого контракту НАТО, підписаного наприкінці січня", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Литви підтвердило ЗМІ, що за підписаним контрактом, Вільнюс тепер серед тих, хто бере участь у великій закупівлі НАТО 155-мм артилерійських снарядів на 1,1 млрд євро. 

Контракт нещодавно підписали з французькою Nexter та німецькою Junghans Microtec. Поставки мають початися наприкінці 2025 року. 

Угода є важливим рішенням на тлі зростання безпекової напруги у всьому світі та вичерпання запасів союзників внаслідок війни в Україні. 

  • У п'ятницю, 29 грудня, у Пентагоні заявили, що державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і відповідного обладнання без погодження з Конгресом США.

Теги:
зброя
Литва
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