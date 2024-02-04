Міноборони Литви підтвердило, що підписало контракт з НАТО про закупівлю 155-мм артилерійських снарядів
Литва разом з іншими членами НАТО купує артилерійські снаряди калібру 155 мм на 1,1 млрд євро
Про це повідомляє LRT.
"Литва – одна з країн, які купують 155-мм артилерійські снаряди у рамках великого контракту НАТО, підписаного наприкінці січня", - йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони Литви підтвердило ЗМІ, що за підписаним контрактом, Вільнюс тепер серед тих, хто бере участь у великій закупівлі НАТО 155-мм артилерійських снарядів на 1,1 млрд євро.
Контракт нещодавно підписали з французькою Nexter та німецькою Junghans Microtec. Поставки мають початися наприкінці 2025 року.
Угода є важливим рішенням на тлі зростання безпекової напруги у всьому світі та вичерпання запасів союзників внаслідок війни в Україні.
- У п'ятницю, 29 грудня, у Пентагоні заявили, що державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і відповідного обладнання без погодження з Конгресом США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе