Міноборони Литви підтвердило, що підписало контракт з НАТО про закупівлю 155-мм артилерійських снарядів

Про це повідомляє LRT.

"Литва – одна з країн, які купують 155-мм артилерійські снаряди у рамках великого контракту НАТО, підписаного наприкінці січня", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Литви підтвердило ЗМІ, що за підписаним контрактом, Вільнюс тепер серед тих, хто бере участь у великій закупівлі НАТО 155-мм артилерійських снарядів на 1,1 млрд євро.

Контракт нещодавно підписали з французькою Nexter та німецькою Junghans Microtec. Поставки мають початися наприкінці 2025 року.

Угода є важливим рішенням на тлі зростання безпекової напруги у всьому світі та вичерпання запасів союзників внаслідок війни в Україні.