Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США продадуть Ізраїлю артилерійські снаряди без схвалення Конгресу

США продадуть Ізраїлю артилерійські снаряди без схвалення Конгресу

30 грудня, 2023 субота
06:52
Світ Ентоні Блінкен

У п'ятницю, 29 грудня, у Пентагоні заявили, що Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і відповідного обладнання без погодження з Конгресом США

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням Пентагону, Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу зброї Ізраїлю, тим самим скасувавши вимоги Конгресу щодо розгляду цього продажу в Конгресі.

Це рішення було прийнято в той час, коли Ізраїль посилив свій наступ у секторі Газа. США вимагають від Ізраїлю звести до мінімуму жертви серед цивільного населення в Газі та закликають його зменшити масштаби війни в найближчі тижні.

Зокрема, Ізраїль попросив додати до попереднього запиту на постачання 155-мм снарядів підривники, запали та заряди до них. Загальна вартість продажу становить 147,5 мільйонів доларів.

  • Адміністрація Байдена вже вдруге за місяць пропускає розгляд Конгресом питання про продаж зброї Ізраїлю. 9 грудня адміністрація використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Ентоні Блінкен
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Віктор Андрієнко
Автор Микола Вересень
28 грудня, 2023 четвер
Віктор Андрієнко: Коли мене спитали, який би я запровадив закон будучи президентом, я сказав: "той, який би заборонив артистам та музикантам йти в чиновники"
Обстріл Києва. 29.12.2023
29 грудня, 2023 п'ятниця
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 31 загиблого і понад 100 поранених. Усі деталі
Війна з Росією
29 грудня, 2023 п'ятниця
Новий законопроєкт Кабміну: хто не матиме відстрочки від мобілізації
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 грудня
07:35
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони за добу знищили 88 російських крилатих ракет, 17 артсистем та 750 окупантів, - Генштаб
06:40
Оновлено
Радбез ООН
Вихід один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, - Кислиця під час засідання Радбезу ООН
05:42
медична евакуація
У 2023 році "Укрзалізниця" здійснила 1100 евакуаційних рейсів
05:14
війна з Росією Белгородська область безпілотники ППО
Влада РФ повідомляє про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірно атакували завод-виробник "іскандерів"
04:46
Росія Москва кримінал РПЦ патріарх Кирил
У Росії вбили батька очільника пресслужби патріарха РПЦ Кирила
04:18
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Удар 29 грудня є кульмінацією зусиль РФ прорвати систему ППО України, - ISW
03:50
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Умєров та Остін провели телефонну розмову: обговорили повітряні атаки РФ на Україну
03:22
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив "найрішучішим чином" удар РФ по Україні у ніч на 29 грудня
03:01
Росія аеропорти Краснодар Азимут війна з Росією
Для перевезень окупантів РФ використовує цивільну авіацію, - Спротив
02:56
Радбез ООН
РФ вводила в оману Радбез ООН, готуючи наймасштабнішу ракетну атаку на Україну, - представник США
02:15
Європарламент
У Європарламенті почали збирати підписи про недовіру Єврокомісії після розмороження €10 млрд для Угорщини
01:25
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксували у центральній частині України. Ситуація у ніч на 30 грудня
00:27
Руслан Малиновський (третій зліва), Дженоа - Інтер
Малиновський допоміг "Дженоа" створити сенсацію у грі з "Інтером"
2023, п'ятниця
29 грудня
23:53
Оновлено
Польща
Повітряний простір Польщі перетнула російська ракета: МЗС країни вручило ноту повіреному у справах РФ
23:47
на фото Володимир Зеленський біля телефону
"Зеленський купив віллу Геббельса за 8 млн євро": роспропаганда запустила новий фейк
22:58
Анатолій Трубін, Бенфіка
Трубін увосьме в сезоні провів "сухий" матч за "Бенфіку" та вивів команду в лідери чемпіонату
22:49
Тренд чи знущання з тварин: у Китаї власники котів роблять їм "вуха Мікі Мауса" за допомогою пластики
22:12
Окупанти планують знести 30% приватного сектору в Маріуполі, компенсацій власникам не передбачається
21:56
ООН
ПАР подала позов про геноцид проти Ізраїлю до Міжнародного суду
21:23
СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ алкомагнату Черняку
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Під час масованої атаки на Україну РФ використала двомісячну норму ракет Х-101. Воєнні підсумки тижня
21:15
Гроші
До загального фонду держбюджету в 2023 році надійшло 1,66 трлн грн
21:09
Південнокитайське море
Британію та Данію сполучив найдовший електрокабель у світі
20:48
Володимир Зеленський
Працюватимемо над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків — у Росію: Зеленський про масований обстріл України 29 грудня
20:33
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Агенти "Атеш" провели диверсійну операцію на лівобережній Херсонщині: у росіян втрати
20:28
гроші війна
Мобілізація коштів для бюджету. Про що йдеться в Національній стратегії доходів
20:03
OPINION
Михайло Басараб
У кожного покоління своє "ніколи знову"
19:53
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
"Мета Путіна залишається незмінною": Байден після масованого обстрілу України звернувся до Конгресу США
19:17
Естонія
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
19:09
Оновлено
Володимир Зеленський, Авдіївка
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
19:07
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 31 боєзіткнення, Сили оборони відбили 24 атаки на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:05
Росія продовжує продукувати фейки
"Ураження бази найманців, військові склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні
19:02
Грант Шаппс
Британія після чергового обстрілу РФ відправляє сотні ракет ППО Україні
18:59
Міністерство оборони України
Міноборони виграло суд в іноземного постачальника, який передав неякісні бронежилети ЗСУ: він має повернути Україні понад 1 млрд грн
18:50
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 31 загиблого і понад 100 поранених. Усі деталі
18:48
Ексклюзив
БПЛА Фурія
Обсяг виробництва БПЛА "Фурія" можна збільшити вдвічі, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
18:41
Василь Кравець
Футболіст "Дніпра-1" принципово не хоче їхати в європейський чемпіонат під час війни, - ЗМІ
18:40
Огляд
"Щасливий випадок"
Організувати свій "Щасливий випадок": що подивитися у вихідні
18:31
Шмигаль
Кабмін для надання Єврокомісії затвердив проєкт плану Ukraine Facility на €50 млрд
18:25
Іспанські журналісти у Бородянці
In Solidarity With Ukraine: культурні діячі з Іспанії відвідали деокуповані території та побачили наслідки російської агресії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV