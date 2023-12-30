США продадуть Ізраїлю артилерійські снаряди без схвалення Конгресу
У п'ятницю, 29 грудня, у Пентагоні заявили, що Державний секретар США Ентоні Блінкен схвалив продаж Ізраїлю артилерійських снарядів калібру 155 мм і відповідного обладнання без погодження з Конгресом США
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням Пентагону, Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу зброї Ізраїлю, тим самим скасувавши вимоги Конгресу щодо розгляду цього продажу в Конгресі.
Це рішення було прийнято в той час, коли Ізраїль посилив свій наступ у секторі Газа. США вимагають від Ізраїлю звести до мінімуму жертви серед цивільного населення в Газі та закликають його зменшити масштаби війни в найближчі тижні.
Зокрема, Ізраїль попросив додати до попереднього запиту на постачання 155-мм снарядів підривники, запали та заряди до них. Загальна вартість продажу становить 147,5 мільйонів доларів.
- Адміністрація Байдена вже вдруге за місяць пропускає розгляд Конгресом питання про продаж зброї Ізраїлю. 9 грудня адміністрація використала надзвичайні повноваження, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів.
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