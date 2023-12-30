США продадуть Ізраїлю артилерійські снаряди без схвалення Конгресу

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням Пентагону, Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу зброї Ізраїлю, тим самим скасувавши вимоги Конгресу щодо розгляду цього продажу в Конгресі.

Це рішення було прийнято в той час, коли Ізраїль посилив свій наступ у секторі Газа. США вимагають від Ізраїлю звести до мінімуму жертви серед цивільного населення в Газі та закликають його зменшити масштаби війни в найближчі тижні.

Зокрема, Ізраїль попросив додати до попереднього запиту на постачання 155-мм снарядів підривники, запали та заряди до них. Загальна вартість продажу становить 147,5 мільйонів доларів.