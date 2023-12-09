Уряд США продав Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Пентагону йдеться про те, що в п'ятницю Державний департамент використав надзвичайні повноваження, передбачені Законом про контроль за експортом озброєнь, для негайного постачання танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів до Ізраїлю.

Із загостренням війни питання про те, як і де саме використовується американська зброя в конфлікті, стало предметом більш пильної уваги, хоча американські офіційні особи заявляють, що не планують ставити умови для надання військової допомоги Ізраїлю або розглядати питання про припинення її надання.

Правозахисники висловили занепокоєння з приводу цього продажу, заявивши, що він не узгоджується із зусиллями Вашингтона, спрямованими на те, щоб чинити тиск на Ізраїль з метою мінімізації жертв серед цивільного населення.

Згідно з заявою Пентагону, державний секретар США Ентоні Блінкен надав Конгресу детальне обґрунтування того, що танкові снаряди повинні бути негайно надані Ізраїлю в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів.

Продаж буде здійснюватися з армійських запасів США, партія складатиметься зі 120-мм осколково-фугасних протитанкових багатоцільових снарядів M830A1 з трасувальним елементом (MPAT) та відповідного спорядження.

"Ізраїль використовуватиме розширені можливості для стримування регіональних загроз і зміцнення оборони своєї країни", - заявили в Пентагоні, додавши, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.