Литва повідомила про зменшення кількості військ РФ у Калінінграді на тлі наступу ЗСУ в Курській області

Про це заявив командувач Литовської армії Раймундас Вайкшнорас, передає Delfi.

"Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки і техніки і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ", - розповів він.

Водночас командувач армії Литви акцентував, що не слід розслаблятись, адже Кремль намагається контролювати регіон Балтійського моря.

"Але не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", - додав Вайкшнорас.