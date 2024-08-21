На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
У середу, 21 серпня, українські воїни зуміли поповнити обмінний фонд більше ніж 10 російськими загарбниками
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Поповнити обмінний фонд змогли воїни з 22-ї окремої механізованої бригади.
"Ще один день наших активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині. Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", - йдеться у повідомленні.
Серед медіаматеріалів воїни прикріпили фото, де можна побачити шеврон з кадирівського "Ахмата".
- У середу, 21 серпня, президент Володимир Зеленський запевнив, що військове керівництво розуміє кроки ворога й посилюється.
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