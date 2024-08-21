На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Поповнити обмінний фонд змогли воїни з 22-ї окремої механізованої бригади.

"Ще один день наших активних дій на території ворога. Воїни Сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на Курщині. Маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому", - йдеться у повідомленні.

Серед медіаматеріалів воїни прикріпили фото, де можна побачити шеврон з кадирівського "Ахмата".