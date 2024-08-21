Зеленський про Покровський напрямок: ми розуміємо кроки ворога й посилюємось

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 21 серпня.

"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", - йдеться у заяві.

Окремо президент висловився щодо Курської області.

"Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", - наголосив Зеленський.