Зеленський про Покровський напрямок: ми розуміємо кроки ворога й посилюємось
У середу, 21 серпня, президент Володимир Зеленський запевнив, що військове керівництво розуміє кроки ворога й посилюється
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 21 серпня.
"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", - йдеться у заяві.
Окремо президент висловився щодо Курської області.
"Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", - наголосив Зеленський.
- Сили оборони України вживають заходів для стримування наступу російських окупантів. З початку доби 21 серпня відбулося 54 бойових зіткнення.
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