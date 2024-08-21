Війська РФ з початку доби завдали 17 авіаударів по населених пунктах Курської області

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 16:00 21 серпня.

"Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та ракетними ударами, численними обстрілами з артилерії", - пишуть у ЗСУ.

З початку доби відбулось 54 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Ситуація на фронті

Російські війська активно застосовують авіацію по Курщині . Відомо про 17 авіаударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах РФ.

. Відомо про 17 авіаударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах РФ. За допомогою артилерії РФ обстрілює українські прикордонні населені пункти, зокрема Порозок та Пожня Сумської області.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось 4 боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають.

напрямку з початку доби відбулось 4 боєзіткнення поблизу Липців та Вовчанська, два з них на даний час тривають. На Куп’янському напрямку російські війська 9 раз штурмували наші позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена ситуація поблизу Стельмахівки, де на даний час триває 4 ворожі атаки.

напрямку російські війська 9 раз штурмували наші позиції поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. Напружена ситуація поблизу Стельмахівки, де на даний час триває 4 ворожі атаки. На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 9 боєзіткнень, досі триває 2. Ситуація контрольована.

напрямку ворог атакував в районах Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 9 боєзіткнень, досі триває 2. Ситуація контрольована. Противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти 1 раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи.

напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Спірного окупанти 1 раз, без успіху, намагалися потіснити наші підрозділи. На Краматорському напрямку від початку доби російські війська 5 разів намагалися вибити наших воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили.

напрямку від початку доби російські війська 5 разів намагалися вибити наших воїнів із займаних позицій. Усі штурмові дії поблизу Григоріки, Часового Яру та Предтечиного українські воїни відбили. На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 5 разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів.

напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 5 разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Торецька, за сьогоднішній день на це місто загарбники вже скинули 11 КАБів. Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в 4 локаціях.

напрямку. В районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого українські захисники відбили 11 атак. Бої тривають в 4 локаціях. На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 5 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

напрямку від початку доби загарбник 5 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Побєди. На Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти активних дій поки не проводять, але завдають авіаційних ударів. Так, П’ятихатки, що на Запоріжжі, Ольгівка та Бургунка Херсонської області були обстріляні некерованими авіаракетами, також на Херсонщині ворог завдав ударів КАБами по Шляховому та Шиловій балці.

"Командування Збройних Сил України вживає необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки", - наголосили у Генштабі.