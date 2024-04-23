Литва висилає екссоратника Януковича з сім'єю

Про це повідомляє Delfi.

За даними Департаменту держбезпеки (ДДБ) Литви, у 2010 році, коли Янукович здобув перемогу на виборах в Україні, Кравець став головою Державного управління справами (ДУС), його називали «завгоспом Януковича», оскільки він дбав про різні побутові питання.

"Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у присвоєнні режимом Януковича щонайменше 35 млрд євро з бюджету України, займалися фінансами президента, розкішшю його особняка. Після втечі Януковича, Кравець із дружиною також залишив Україну", – сказано в документі ДДБ.

Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання у Литві, де він прожив майже 10 років та заснував бізнес. Литовські служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"За оцінкою ДДБ, Кравець та Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу та нацбезпеку Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – йдеться у документі ДДБ від 6 лютого 2023 року.

На підставі цього документа Департамент міграції 4 березня 2023 року ухвалив рішення не продовжувати дію посвідки на проживання Кравця та членів його родини. Кравець оскаржив це рішення у судах усіх можливих інстанцій, крапку у його справі поставив Головний адміністративний суд Литви минулого тижня.

Кравець запевняв, що оцінку ДДБ побудовано лише на припущеннях, насправді він "підтримує" Україну. Він також запевняв, що всі його контакти з Януковичем були лише робочими, а після лютого 2014 року усі зв'язки перервалися. Проте суди відхилили його аргументи як необґрунтовані.

На думку суду, той факт, що вони займаються приватним бізнесом і не були засуджені в Україні, не означає, що їхні зв'язки з Януковичем і його оточенням перервалися, і вони не загрожують нацбезпеці країни.