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Литва вже цьогоріч може відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
07:10
Світ Прапор Литви

Литва може відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах до 2026 року

Зміст

Про це повідомляє LRT із посиланням на чиновників та законодавців у сфері освіти. 

Заступник міністра освіти, науки та спорту Йонас Петкявічюс заявив, що будуть проведені обговорення як з Комітетом Сейму з питань освіти та науки, так і з громадськістю стосовно можливого вилучення російської мови зі шкільної програми як другої іноземної мови.

За даними Міністерства освіти країни, відсоток учнів шостого класу, які обирають російську мову як другу іноземну, різко знизився за останні роки: з 81,7% у 2014-2015 навчальному році до лише 43,5% у 2024-2025-му.

"Ми спостерігаємо за тенденціями і, безумовно, розглядатимемо можливість вилучення російської мови як другої іноземної", - зазначив Петкявічюс.

Він відмітив значне зменшення кількості учнів, які обирають вивчення російської мови, але застеріг, що рішення має враховувати наявність кваліфікованих вчителів альтернативних мов, особливо в сільській місцевості.

"Ми бачимо більше вчителів німецької та французької мов, але все ще стикаємося з нестачею вчителів іспанської", - наголосив він.

Також посадовець пояснив, що згідно з навчальною програмою, діти зобов’язані вивчати другу іноземну мову, тож це має бути ретельно обдумане, комплексне рішення, де вилучення російської має бути замінено викладанням іншої мови.

Член Комітету Сейму з питань освіти та науки Дарюс Якавічюс запропонував, щоб зміна набула чинності у вересні 2026 року.

"Я вважаю, що нам потрібно знайти рішення і, починаючи з 1 вересня 2026 року, заборонити учням п’ятого чи шостого класу обирати російську", - сказав він.

  • Раніше батьки учнів азербайджанських шкіл з російською мовою навчання стали отримувати сповіщення щодо поступового переведення освітнього процесу на державну мову.
Теги:
Новини
Суспільство
освіта
Литва
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