Лукашенко пригрозив початком Третьої світової війни, якщо хтось нападе на Білорусь

Про це повідомляє державна пропагандистська агенція БЕЛТА.

Відповідну заяву Олександр Лукашенко зробив на "дні народної єдності" Білорусі.

"Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто не розуміє ще. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це третя світова війна", - йдеться у заяві самопроголошеного президента РБ.

Лукашенко також додав, що США буцімто готуються до ескалації ситуації в Білорусі.