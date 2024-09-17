Лукашенко пригрозив початком Третьої світової війни, якщо хтось нападе на Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує, що якщо хтось нападе на РБ, то розпочнеться Третя світова війна
Про це повідомляє державна пропагандистська агенція БЕЛТА.
Відповідну заяву Олександр Лукашенко зробив на "дні народної єдності" Білорусі.
"Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто не розуміє ще. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це третя світова війна", - йдеться у заяві самопроголошеного президента РБ.
Лукашенко також додав, що США буцімто готуються до ескалації ситуації в Білорусі.
- 16 вересня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на білорусько-українському кордоні перебування підрозділів РФ не фіксується, але маємо бути готові до будь-якого сценарію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.26 Купівля 41.26Продаж 41.77
- EUR Купівля 45.8Продаж 46.52
- Актуальне
- Важливе