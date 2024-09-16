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Підрозділи РФ не перебувають на території Білорусі, але маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, - ДПСУ

Тетяна Нижник
16 вересня, 2024 понедiлок
17:17
Війна з Росією Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

У понеділок, 16 вересня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на білорусько-українському кордоні перебування підрозділів РФ не фіксується, але маємо бути готові до будь-якого сценарію

Зміст

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Кожну хвилину, на всій протяжності кордону з Білоруссю, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій, допоки ця країна залишатиметься під впливом Росії. Країна-терористка, яка розв’язала проти нас війну, свого часу використовувала Білорусь для вторгнення на нашу територію. Росія продовжує тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни. Тому маємо постійно зміцнювати наші оборонні позиції, нарощувати оборонні можливості як на лінії кордону в інженерному плані, так і в фортифікаційному - у прикордонні. Це необхідно для того, щоб всі наші українські воїни, включаючи прикордонників, підрозділи Збройних сил і Національної гвардії, мали можливість укриття в разі обстрілів, та могли вести повноцінні бойові дії для відбиття атак", - сказав речник ДПСУ.

За його словами, сьогодні російських підрозділів на території Білорусі немає. 

"За ситуацією постійно стежать підрозділи розвідки України, міністерство оборони та Державна прикордонна служба, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-якому з напрямків. На щастя, російських підрозділів там зараз немає, як це було раніше, коли під виглядом навчань, підготовки, Росія тримала на їхній території близько 10-12 тисяч своїх військових. Але поступово їх виводила за межі території Білорусі, щоб посилити свої підрозділи на лінії фронту, а в рамках ротації нових не заводила. Попри все цей напрямок для нас залишатиметься загрозливим, допоки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу Росії", - резюмував Демченко.

  • Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною. Українське МЗС закликало припинити недружні дії.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
військові
російська армія
ЗСУ
Держприкордонслужба
Військові новини
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