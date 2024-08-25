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Головна Війна з Росією Україна попередила Білорусь, яка накопичує війська і бойовиків Вагнера на кордоні: не ставайте нашими законними цілями
Оновлено

Україна попередила Білорусь, яка накопичує війська і бойовиків Вагнера на кордоні: не ставайте нашими законними цілями

Катерина Єсікова
25 серпня, 2024 неділя
21:20
Війна з Росією Білоруські танки

Збройні сили Білорусі перекидають до кордону з Україною значну кількість особового складу під виглядом навчань. Українське МЗС закликало припинити недружні дії

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Про це йдеться у заяві МЗС України.

"За даними розвідувальних органів України, збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК Вагнера", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що проведення навчань в прикордонній смузі та близько до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

У Міністерстві закликали посадовців Білорусі "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а її збройні сили - припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження систем вогню. 

"Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу", - додали у МЗС.

Крім цього, там додали, що у разі порушення державного кордону всі скупчення військ, військові обʼєкти та шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних сил України.

У місті Калинковичі розгорнуто військовий шпиталь, - ЗМІ

Як повідомляє гомельське опозиційне медіа "Флагшток", у Калинковичській центральній районній лікарні розгорнули військовий шпиталь. 

Видання припускає, що, ймовірно, госпіталь було розгорнуто в рамках чергових навчань. У ці дні в Калинковичах проходять заняття з організації медичного забезпечення у надзвичайних ситуаціях.

"Один із поверхів ЦРЛ днями був відданий під військовий госпіталь", - повідомило джерело, пов'язане з виконавчою владою району.

"Гаюн" назвав кількість військ Білорусі на кордоні з Україною

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1100 військових.

Там зазначають, що війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону.

Станом на 23 серпня, як інформував "Гаюн", на південному напрямку було сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше 1000 військових Білорусі.

  • Білорусь після початку операції на Курщині перекинула щонайменше тисячу військових у Гомельську область, що межує з Україною.
Теги:
Україна
Білорусь
ЗСУ
Військові новини
Чорнобильська АЕС
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