Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових у прикордонну з Україною область, - Гаюн

Про це пише "Беларускі Гаюн".

За інформацією аналітиків, Білорусь почала перекидала свої збройні сили у Гомельську область з 10 серпня. Причиною перекидання військ називали "обстановку в Україні та Курській області РФ".

"Наразі на південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше 1000 осіб. За останній час на Гомельщину було скеровано кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками і ЗРК С-300ПС", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Беларускі Гаюн"



Що відомо

Очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін 10 серпня розпорядився збільшити кількість солдатів і озброєння в областях, які межують з Україною.

Причиною передислокації білоруських військ міністр оборони країни назвав "провокацію щодо Республіки Білорусь" з використанням українських ударних дронів, що нібито з'явилися у небі на Білоруссю ввечері 10 серпня.

Наступного дня білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною. У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії. За його словами, Київ нібито розмістив там понад 120 тис. українських військових.

Після цієї заяви, 20 серпня АР повідомляло, що білоруські військові розгорнули авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною.