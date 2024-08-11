Білорусь почала перекидати танки до кордону з Україною
Уранці неділі, 11 серпня, білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони стягнути війська до кордону
Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.
Там зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.
"Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, - ред.)", - йдеться в повідомленні відомства.
У міноборони Білорусі також показали кадри навантаження військової техніки на залізничний ешелон.
- Нагадаємо, 10 серпня очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін розпорядився збільшити кількість солдат і озброєння в областях, які межують з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе