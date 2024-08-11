Білорусь почала перекидати танки до кордону з Україною

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Там зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

"Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, - ред.)", - йдеться в повідомленні відомства.

У міноборони Білорусі також показали кадри навантаження військової техніки на залізничний ешелон.