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Білорусь почала перекидати танки до кордону з Україною

Світлана Кравченко
11 серпня, 2024 неділя
10:51
Світ Білоруські танки

Уранці неділі, 11 серпня, білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони стягнути війська до кордону

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Там зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

"Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, - ред.)", - йдеться в повідомленні відомства.

У міноборони Білорусі також показали кадри навантаження військової техніки на залізничний ешелон.

  • Нагадаємо, 10 серпня очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін розпорядився збільшити кількість солдат і озброєння в областях, які межують з Україною.
Теги:
Україна
Білорусь
військові
Війна з Росією
Військові новини
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