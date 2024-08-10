Міністр оборони Білорусі Хренін наказав стягнути війська до кордону з Україною

Про це він сказав на брифінгу в суботу, 10 серпня 2024 року, передає пресслужба МО РБ.

"Враховуючи обстановку, що складається в Україні, а також у Курській області Росії, головнокомандувач збройних сил (Лукашенко, - ред.) віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер", отримали завдання на марш у призначені райони", - зазначив Хренін.

За його словами, також здійснено нарощування сил ППО та авіації.

Чим викликано

Причиною передислокації білоруських військ міністр оборони країни назвав "провокацію щодо Республіки Білорусь" з використанням українських ударних дронів, що нібито з'явилися у небі на Білоруссю ввечері 10 серпня.

Ось наведеним Хреніним хронологія подій:

"О 18.10 черговими силами радіотехнічної бригади з боку України було викрито політ групи цілей до державного кордону Республіки Білорусь.

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О 18.13 чергові сили з ППО були приведені в готовність №1 для дій щодо групи цілей у разі порушення державного кордону.

О 18.29 піднято чергові екіпажі літаків Су-30СМ і гелікоптерів Мі-24, які перебувають на бойовому чергуванні.

О 18.58 засобами одного із зенітних ракетних полків зі складу чергових сил виявлено повітряні цілі, які взяті на супровід та визначені як безпілотні літальні апарати.

О 19.04 цілі знищено".