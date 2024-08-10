Міністр оборони Білорусі Хренін наказав стягнути війська до кордону з Україною
Очільник білоруського оборонного відомства генерал-лейтенант Віктор Хренін розпорядився збільшити кількість солдат і озброєння в областях, які межують з Україною
Про це він сказав на брифінгу в суботу, 10 серпня 2024 року, передає пресслужба МО РБ.
"Враховуючи обстановку, що складається в Україні, а також у Курській області Росії, головнокомандувач збройних сил (Лукашенко, - ред.) віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському та Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, у тому числі реактивні системи "Полонез" та комплекси "Іскандер", отримали завдання на марш у призначені райони", - зазначив Хренін.
За його словами, також здійснено нарощування сил ППО та авіації.
Чим викликано
Причиною передислокації білоруських військ міністр оборони країни назвав "провокацію щодо Республіки Білорусь" з використанням українських ударних дронів, що нібито з'явилися у небі на Білоруссю ввечері 10 серпня.
Ось наведеним Хреніним хронологія подій:
"О 18.10 черговими силами радіотехнічної бригади з боку України було викрито політ групи цілей до державного кордону Республіки Білорусь.
Читайте також: Тарас Загородній. Наступ на Курщині зруйнував міф про сакральність влади Путіна
О 18.13 чергові сили з ППО були приведені в готовність №1 для дій щодо групи цілей у разі порушення державного кордону.
О 18.29 піднято чергові екіпажі літаків Су-30СМ і гелікоптерів Мі-24, які перебувають на бойовому чергуванні.
О 18.58 засобами одного із зенітних ракетних полків зі складу чергових сил виявлено повітряні цілі, які взяті на супровід та визначені як безпілотні літальні апарати.
О 19.04 цілі знищено".
- Першим про начебто збиття українських безпілотників у небі над Білоруссю повідомив Лукашенко. Жодних фото та відеопідтверджень зроблених заяв білоруська сторона наразі не навела.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе