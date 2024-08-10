Лукашенко: білоруське ППО збило українські безпілотники

Про це диктатор сказав під час наради у Могильовській області, передає білоруська державна інформагенція БЕЛТА і ТГ-канал пресслужби Лукашенка "Пул первого".

"Вчора о 18 годині 10 хвилин сили ВПС та військ ППО Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність. Готовність №1 ми називаємо. Чергові сили протиповітряної оборони. Збройні Сили України порушили будь-які правила поведінки та порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку зовсім поруч від нас у районі Костюковицького району. Тому сили ППО були приведені у повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптер. І також кошти РСЗВ були переведені у підвищену бойову готовність", - зазначив правитель Білорусі.

"О 19 годині 4 хвилини на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 км. силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники", - додав він.

При цьому, за словами Лукашенка, білоруське ППО начебто не змогло збити усі цілі.

"Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі. Решту було передано (у нас єдине ППО з Росією), було передано Російській Федерації", - зазначив так званий президент Республіки Білорусь.

"Без відповіді будь-які провокації не залишаться!", - підсумував він.

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Диктатор також описав маршрут руху цих повітряних цілей.

"За інформацією генерального штабу Росії та командувача цього напряму протиповітряної оборони Росії, ці цілі були вражені під Ярославлем. Перший напрямок – Смоленськ. Але потім вони змінили траєкторію польоту - ті, що залишилися над Росією, і попрямували в район Ярославля. Але було перехоплено вже російськими системами ППО та знищено", - цитує білоруського керівника БЕЛТА.

"Навіщо це Україні я не розумію", - резюмував Лукашенко.